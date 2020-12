Gorillaz: speciale Song Machine Live. Scopri come vederlo su LiveNow

I Gorillaz ancora una volta hanno rotto gli schemi e le convenzioni nel loro solito stile immaginifico con Song Machine, l’ultimo progetto della band più innovativa al mondo.

La band virtuale formata dal cantante 2D, dal bassista Murdoc Niccals, dal chitarrista Noodle e dal batterista Russel Hobbs (creati da Damon Albarn e Jamie Hewlett) è diventata un autentico fenomeno globale. Ora fedeli alla loro voglia di essere innovativi i Gorillaz il prossimo 12 (alle 12.00) e 13 dicembre (all’01 e alle 20) saranno protagonisti di Song Machine Live: un insieme unico di immagini e performance live dei Gorillaz delle canzoni di Song Machine: Season One – Strange Timez suonate dal vivo per la prima volta sulla piattaforma LiveNow in tre differenti fusi orari.



Virgin Radio, fino a venerdì 11 dicembre, regalerà all’interno delle sue dirette dei codici per assistere al live in streaming dei Gorillaz del 13 dicembre alle 20 su LiveNow.



VAI ALLA PAGINA DEL LIVE DEI GORILLAZ SU LIVENOW