Lenny Kravitz parla del suo rapporto speciale con la figlia Zoë

Il rapporto fra Lenny Kravitz e sua figlia Zoë, avuta nel 1988 con Lisa Bonet, è davvero speciale. Quando Zoë era bambina, chiedeva al suo papà di aspettarla ad un isolato da scuola per evitare che gli altri bambini lo vedessero. L’attrice ha imparato fin da piccola che doveva farcela da sola, senza contare sulle conoscenze dei suoi genitori. Un carattere ereditato dal padre che, anche lui figlio d‘arte, da ragazzo se ne andò di casa e visse nella sua auto, alla ricerca della sua autonomia.

Alla fine degli anni Ottanta Kravitz trovò quello che cercava. Sposò Lisa Bonet, con la quale ha avuto la bimba oggi trentaduenne, e pubblicò il suo album di debutto, Let Love Rule (1989). Nel 1998, ricevette il suo primo Grammy Award per la migliore performance vocale maschile dello scenario musicale rock. Dopo diversi successi all’apice delle classifiche, iniziò a dedicarsi anche alla recitazione. I suoi ruoli più noti sono quelli in Precious, The Butler e Hunger Games.

Il cantante ha raccontato alla rivista People che sua madre e suo nonno lo hanno aiutato a sviluppare un rapporto più stretto con sua figlia. La giovane Kravitz ha iniziato la sua carriera di attrice, quando era all'ultimo anno di liceo. Il suo debutto cinematografico è avvenuto nel film The Brave One di Neil Jordan, al fianco di Terrence Howard e di Jodie Foster. E recentemente ha recitato nella serie televisive Big Little Lies e High Fidelity. È conosciuta soprattutto per i suoi ruoli in X-Men, Fantastic Beasts e nella serie Divergent. È anche una musicista di successo e la cantante della band Elevator Fight. Nel 2022, la Kravitz interpreterà Catwoman in The Batman, accanto a Robert Pattinson.

Il musicista si è sempre detto molto orgoglioso dei risultati ottenuti dalla figlia e ha dichiarato: "Ha fatto sempre tutto da sola", aggiungendo che all’inizio non ha mai detto a nessuno chi fossero i suoi genitori. "Ha fatto un lavoro straordinario. Sono davvero orgoglioso di quello che sta facendo", ha concluso la rockstar.