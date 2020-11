Marilyn Manson, cancellato il suo ruolo nella serie tratta da un romanzo di Stephen King

Negli ultimi anni Marilyn Manson si è cimentato anche con la recitazione, comparendo in diversi film e serie tv. L’anno scorso era stata annunciata anche la sua partecipazione a una nuova miniserie intitolata The Stand e tratta dal romanzo post-apocalittico di Stephen King. Adesso, però, è stato reso noto che la parte destinata al Reverendo è stata cancellata dalla produzione.

Inizialmente si pensava che Manson avrebbe interpretato il personaggio del piromane Trashcan Man; poi è stato rivelato che Ezra Miller avrebbe interpretato questo ruolo e così si è pensato che il Reverendo fosse stato tagliato fuori dal progetto. In realtà, il rocker avrebbe dovuto interpretare The Kid, un personaggio che compare in una versione estesa del romanzo di Stephen King, ma non nella storia originale. Alla fine, però, questa figura è stata eliminata dalla storia: la serie tv debutterà il prossimo 17 dicembre e per l’occasione il regista Josh Boone ha rivelato che Manson alla fine non ci sarà, con grande dispiacere dei suoi fan.

“Solo per essere chiari – ha detto il regista a Entertainment Weekly – io e Marilyn Manson abbiamo discusso a lungo a proposito della sua partecipazione a The Stand nel ruolo di The Kid. Insieme al grande Shooter Jennings, lui ha persino registrato una strepitosa cover di The End dei Doors che, però, alla fine si è rivelata essere troppo costosa per essere utilizzata. La serie è stata realizzata con un budget molto ristretto e così alcuni dei sogni che avevamo sono stati trascurati. La cancellazione del personaggio di The Kid è stata un’altra casualità – ha proseguito – quando Manson ci ha detto che non sarebbe riuscito a inserire questo lavoro nella sua agenda, la storia in questione è stata tagliata dalla trama e non è stata mai girata. È stata la cosa migliore, perché nessun’altro avrebbe potuto interpretare quel ruolo come Manson. Spero di poter lavorare con lui in futuro”. “Pensavamo che sarebbe stato possibile reinserire il personaggio di The Kid – ha aggiunto il responsabile della produzione Benjamin Cavell – ma in realtà questa figura non aveva molte ragioni di esistere”.

Di certo il carisma e la presenza stessa di Manson avrebbero arricchito il cast, ma comunque la serie tv si preannuncia come un grande successo, soprattutto per i fan del grande scrittore. Il romanzo di Stephen King sul quale si basa la serie tv dipinge un mondo distrutto da una piaga e dall’eterna lotta tra bene e male. I sopravvissuti sono guidati da Mother Abigail, un’anziana di 108 anni che si ritrova a combattere contro il suo antagonista, un uomo dagli indicibili poteri, Randall Flagg, noto come “The Dark Man”.