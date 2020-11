Addio a David Prowse, storico interprete di Darth Vader in Star Wars

Si è spento all'età di 85 anni dopo una breve malattia il grande David Prowse, l'attore che per primo aveva portato sul grande schermo il leggendario Darth Vader nella trilogia originale di Star Wars scritta e concepita da George Lucas.

Il regista aveva scelto Prowse per il ruolo soprattutto per la sua possanza e presenza fisica: con oltre 2 metri di altezza e 120 chili di peso è riuscito a conferire al personaggio l'iconica maestosità e minacciosità che sono diventati sinonimo di antagonismo nel mondo del cinema. Carrie Fisher l'aveva soprannominato scherzosamente "Darth Farmer" per via del suo accento molto marcato. David Prowse era Membro dell'Ordine dell'Impero Britannico e tre volte campione britannico di sollevamento pesi.

Nonostante l'ottima interpretazione, e per via del suo accento, venne doppiato dal grande James Earl Jones che conferì a Darth Vader la voce che tutti noi conosciamo. Purtroppo durante gli anni in cui ha dato il corpo al personaggio creato da George Lucas non è mai riuscito a far vedere il suo volto, l'unica volta in cui il redento Anakin Skywalker viene mostrato senza casco ha le sembianze dell'attore Sebastian Shaw. La scelta di quest'ultimo sembra sia dovuta ad una richiesta fatta alla produzione da parte di Alec Guinness (Obi-Wan Kenobi) per aiutare l'amico senza lavoro.

A dare notizia della scomparsa dell'attore britannico è stato il suo agente, con un breve comunicato: "La forza sia con lui".

Curiosità:

L'unica scena in cui si intravede David Prowse, o almeno la sua faccia, è all'interno della cabina di pilotaggio del Tie Fighter mentre Darth Vader insegue Luke Skywalker tra i canaloni della Morte Nera.

