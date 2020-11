Brian May, Slash, Liam Gallagher... Anche le rockstar hanno ricordato sui social Diego Armando Maradona! Ecco i loro messaggi

L’improvvisa scomparsa di Diego Armando Maradona ha fatto rapidamente il giro del mondo. Deceduto ieri 25 novembre a causa di un’insufficienza cardiaca acuta provocata da un edema polmonare. Il Pibe de Oro non era soltanto il simbolo di una nazione, la sua Argentina, ma l’icona per tantissimi appassionati di calcio in tutto il mondo. Lo confermano le numerose reazioni piovute sui social network da parte dei tanti personaggi illustri che hanno avuto modo di conoscerlo, e non solo per il suo talento sciorinato sul rettangolo verde, nel corso degli anni.

Diversi messaggi di cordoglio sono stati scritti anche dai grandi della musica. Brian May ha ricordato l’incontro con il “Pelusa” avvenuto in occasione di un concerto tenuto dai Queen a Buenos Aires nel 1981: “Suonavamo nello stadio del Velez Sarsfield, lui salì sul palco insieme a noi e venne accolto da un enorme boato. Fu davvero un gran piacere poter passare del tempo insieme a lui. Trovo molto triste che se ne sia andato così giovane. Avrei voluto che ci fosse il mio cardiologo per salvarlo come fece con me”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Brian Harold May (@brianmayforreal)

Da un chitarrista all’altro, con Slash dei Guns N’ Roses che si è limitato a un essenziale “RIP” postando una foto del Diez in azione con la maglia della nazionale argentina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Slash (@slash)

Liam Gallagher degli Oasis usa come di consueto un linguaggio più colorito per celebrarne la memoria: “L’ho incontrato due volte ed era davvero spaventoso come calciatore. Nessuno si avvicinerà mai a lui”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Liam Gallagher (@liamgallagher)

La band scozzese dei Primal Scream ha invece sottolineato come La mano de Dios sarà sempre uno “scozzese onorario”.

Diego will ALWAYS a be an honorary Scotsman. https://t.co/ah2K4mc7Gp — Primal Scream (@ScreamOfficial) November 25, 2020

L’omaggio di Pete Doherty è invece una foto che lo ritrae sotto un murales che raffigura Maradona in azione. L’emoticon di un cuore infranto è il ricordo dei Garbage, mentre Tim Burgess dei Charlatans ha deciso di caricare il video del celeberrimo gol coast to coast che El Pibe de Oro realizzò proprio contro la sua Inghilterra nei quarti di finale dei Mondiali di Messico ’86. Un gesto che testimonia la caratura di un atleta amatissimo anche dagli avversari.