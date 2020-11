I Metallica hanno raccolto 1,3 milioni di dollari da donare in beneficenza

Grazie al concerto Live & Acoustic From HQ: Helping Hands Concert & Auction, che i Metallica hanno tenuto in streaming la scorsa settimana, sono stati raccolti più di 1,3 milioni di dollari. La band di James Hetfield, Lars Ulrich, Robert Trujillo e Kirk Hammett, con la loro fondazione All Within My Hands, donerà la somma a Feeding America e all'American Association Of Community Colleges, oltre ad aiutare nell'emergenza COVID-19 e utilizzare parte dei proventi raccolti in caso di emergenze nei prossimi mesi.

Con questo concerto i Metallica hanno permesso ai fan di tutto il mondo di partecipare all'evento, il primo pay-per-view della band, i cui proventi sono stati destinati interamente alla Fondazione All Within My Hands (AWMH). Le parole di Kirk Hammett: "I Metallica non fanno nulla a metà. Questo è un esempio di ciò che la band vuole fare. Abbiamo aiutato così tante persone attraverso la nostra musica. Ora vogliamo aiutare in un modo diverso".

A seguito della riuscita dell'evento, e della somma raccolta, si è espresso anche il batterista Lars Ulrich: "Grazie per aver supportato All Within My Hands e, cosa ancora più importante, grazie per aver supportato i Metallica in tutti i modi. Vi vogliamo bene. Non vediamo l'ora di vedervi in ogni angolo del mondo il prima possibile!".