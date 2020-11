I KISS hanno annunciato un concerto in streaming per capodanno, "KISS 2020 Goodbye"! Guarda il video

I KISS sono pronti a salutare per sempre questo travagliato e difficile 2020 in grande stile, annunciando il loro concerto di capodanno KISS 2020 Goodbye. Il gruppo ha deciso di organizzare questo potentissimo e stravagante show da trasmettere in streaming per festeggiare il nuovo anno (o meglio, per dire addio al 2020).

La band di Gene Simmons e Paul Stanley si esibirà dal resort Atlantis di Dubai, facendo tutto il possibile per offrire agli spettatori uno dei migliori spettacoli in live streaming di sempre: girato con più di 50 telecamere, incluse quelle a 360 gradi, questo spettacolo prodotto da Landmark Live sarà visibile e godibile in diretta in tutto il mondo grazie al servizio di streaming della piattaforma TIXR.

Il concerto inizierà alle 12:00 ET / 9:00 PT (ore 18:00 italiana) del 31 dicembre 2020.

I biglietti per l'evento possono essere acquistati su Kiss2020Goodbye.com, con prezzi a partire da 49,99 dollari fino a raggiungere i 999 dollari per il pacchetto che include 14 "articoli in edizione limitata e esclusiva", compreso il Blu-ray del concerto.

Guarda il trailer ufficiale del concerto: