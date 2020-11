Foo Fighters: ecco la tracklist del nuovo album Medicine At Midnight in arrivo il 5 febbraio 2021! Guarda il video

I Foo Fighters, dopo aver presentato il nuovo singolo Shame Shame (già disponibile in versione digitale) e aver annunciato l'uscita del nuovo album Medicine At Midnight per il prossimo 5 febbraio ora hanno resa pubblica la tracklist del disco, il decimo della band che quest’anno ha festeggiato 25 anni di carriera.



Prodotto da Greg Kurstin e dai Foo Fighters, registrato da Darrell Thorp e mixato da Mark “Spike” Stent, Medicine At Midnight racchiude in 37 minuti 9 tracce.



LA TRACKLIST DI MEDICINE AT MIDNIGHT

Making a Fire

Shame Shame

Cloudspotter

Waiting on a War

Medicine at Midnight

No Son of Mine

Holding Poison

Chasing Birds

Love Dies Young



I Foo Fighters si esibiranno in Italia il 12 giugno 2021 (recupero del 14 giugno 2020) agli I-Days in programma a Mind, il Milano Innovation District, un festival firmato Virgin Radio