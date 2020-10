Jared Leto tornerà nei panni di Joker nella versione di Justice League diretta da Zack Snyder

La storia del Joker interpretato da Jared Leto sembra non essere ancora finita.

Il leader dei Thirty Seconds To Mars, dopo aver visto sfumare l'opportunità di partecipare alla pellicola "Birds Of Prey" dedicata ad Harley Quinn e la realizzazione di film in cantiere interamente dedicato al suo personaggio (rilanciato successivamente da un magistrale Joaquin Phoenix con "Joker" in una vera interpretazione da Oscar), tornerà nei panni del suo amato personaggio nella versione di Justice League diretta dal regista Zack Snyder.

Il rocker e Premio Oscar darà presente nel nuovo film (diviso in quattro parti) in quattro parti che andrà in onda sulla piattaforma HBO Max il prossimo anno.

Anche se non è ancora stato chiarito quanto il suo personaggio comparirà sullo schermo, Jared Leto presto si unirà a Ben Affleck, Ray Fisher e Amber Heard per la registrazione di molte scene non terminate (e altre inedite) del film originale.

Nel 2017 il film "Justice League" non venne completato da Zack Snyder, e al suo posto arrivò il regista Joss Whedon (The Avengers) per finire il lavoro dopo che il regista originale lasciò la produzione a causa di una "tragedia personale". Dopo le petizioni dei fan della DC per il rilascio della versione di Zack Snyder, la Warner Bros. ha dato il via libera all'operazione all'inizio di quest'anno. Secondo The Hollywood Reporter, in questo momento la produzione sta girando ulteriori riprese per la nuova versione del film.