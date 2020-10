Marilyn Manson ha intervistato Nicolas Cage: "Una volta ho vinto 20.000 dollari alla roulette e ho dato tutto in beneficenza"

Marilyn Manson e Nicolas Cage sono amici da tanti anni. In una recente intervista, la coppia si è incontrata e ha riflettuto su alcuni argomenti. A un certo punto Manson ha chiesto a Cage di raccontargli le sue abitudini con il gioco d'azzardo, visto che l'attore attualmente vive a Las Vegas.

"L'ultima volta che ho giocato è stato circa 30 anni fa", ha risposto Nicolas. "Ero alle Bahamas, sono entrato in un casinò e mi sono sentito come se avessi avuto il mio spirito guida con me, come se niente potesse andare storto". Ha poi continuato scendendo nel dettaglio: "Il mio gioco era la roulette. Sono entrato con 200 dollari e non ho mancato un numero". Anche la croupier si è accorta della fortuna dell'attore e si è complimentata con lui.

"In 20 minuti ho trasformato 200 dollari in 20.000 dollari, così sono andato in un orfanotrofio alle Bahamas, ho incontrato tutti i bambini e ho detto alla direttrice: Questi sono per voi. Le ho messo in mano i 20mila dollari, me ne sono andato e non ho più giocato d'azzardo, perché se l'avessi fatto, avrei rovinato il potere di quel momento", ha poi concluso.

Cage tempo fa, in una intervista, ha parlato della sua carriera, dagli inizi fino ad oggi. Ha riflettuto sulla nostalgia che i suoi vecchi film generano sui fan. "Su Internet sta succedendo qualcosa di strano con tutte le persone che hanno seguito la mia carriera negli anni. Alcuni film stanno tornando in un modo che penso li renda più interessanti, cosa di cui sono grato".

Ha poi spiegato: "La considero una buona cosa. Ma non ho nostalgia dei miei primi lavori e cerco sempre di sentire dove e come posso andare avanti".