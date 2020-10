Il grande Lebowski, Jeff Bridges: "Ho il cancro". La rivelazione choc del premio Oscar e l'appello ai fan

Jeff Bridges, l'attore americano protagonista del "Grande Lebowskì", ha annunciato ai propri fan attraverso i suoi canali social di avere un cancro. Probabilmente non esistono le parole giuste per annunciare una notizia così sconvolgente, ma l'attore 70enne ha deciso di farlo utilizzando una battuta del suo personaggio, Jeffrey Lebowski, tratta dal film cult dei fratelli Cohen. Jeff ha scritto: «Come direbbe il Drugo... nuova merda è venuta alla luce».

Poi ha spiegato: «Mi è stato diagnosticato un linfoma. Anche se si tratta di una malattia grave, mi sento fortunato ad avere a disposizione una grande squadra di medici e la prognosi è buona. Sto iniziando le cure e vi terrò aggiornati sulla mia guarigione».

As the Dude would say.. New S**T has come to light.



I have been diagnosed with Lymphoma. Although it is a serious disease, I feel fortunate that I have a great team of doctors and the prognosis is good.



I’m starting treatment and will keep you posted on my recovery. — Jeff Bridges (@TheJeffBridges) October 20, 2020

L'attore ha voluto anche ringraziare i tanti amici e familiari che hanno manifestato il loro affetto e sostegno. Infatti ha scritto su Twitter: «Sono profondamente grato per l'amore e il sostegno che sto ricevendo dalla mia famiglia e dagli amici. Grazie per le vostre preghiere e auguri di pronta guarigione».

Bridges ha approfittato del messaggio per lanciare anche un appello agli americani: «Per favore ricordatevi di andare a votare, siamo insieme in questa situazione. Con amore, Jeff».

I’m profoundly grateful for the love and support from my family and friends.



Thank you for your prayers and well wishes. And, while I have you, please remember to go vote. Because we are all in this together. https://t.co/6sAU4MYixl



Love, Jeff — Jeff Bridges (@TheJeffBridges) October 20, 2020

L'attore, oggi 70enne, ha vinto un premio Oscar nel 2010 come migliore attore protagonista con "Crazy Heart" di Scott Cooper. Oggi Bridges è impegnato nella realizzazione di una serie intitolata "The Old Man" per FX Channel.

(Credits photo: Getty)