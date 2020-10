Guns N' Roses, in arrivo i flipper ufficiali della band disegnati da Slash! Guarda le foto e i video

I Guns N’ Roses lanceranno sul mercato i loro primi flipper ufficiali chiamati "Not In This Lifetime". Prodotti dall'azienda Jersey Jack Pinball e progettati in collaborazione con il chitarrista Slash (che ha registrato alcuni nuovi riff per il progetto) i flipper saranno disponibili in tre edizioni, con il prezzo base a partire da 6.750 dollari.

A proposito del progetto Slash, che è un grande appassionato di flipper, ha dichiarato: "È stata un'esperienza molto appagante lavorare con Jersey Jack sul nuovo flipper dei Guns N' Roses Not in This Lifetime. I flipper della Jersey Jack sono unici, tra i più belli e mai realizzati e sono onorato di aver potuto lavorare con il loro brillante team per progettare uno dei flipper rock'n'roll più originali ed emozionanti mai prodotti!".

Il gioco è stato progettato seguendo una scaletta di 21 canzoni dei Guns N 'Roses: all'interno presenta un palco e dei veri riflettori in movimento, include i video del tour Not In This Lifetime con le registrazioni vocali di Axl Rose, Slash, Richard Fortus, Frank Ferrer, Dizzy Reed e l'annunciatore ufficiale dei Guns N' Roses MC Bob, oltre alla narrazione del gioco realizzata dal bassista Duff McKagan e dalla bellissima tastierista Melissa Reese. Il flipper inoltre contiene anche delle statuine utili al gioco, tra cui un Axl Rose urlante e l'iconico cilindro di Slash.

Oltre all'edizione standard, il flipper è disponibile anche in un'edizione limitata di 5000 unità (9.500 dollari) e un'edizione da collezione (limitata a 500 unità del valore di 12.500 dollari) che viene venduto con pezzi unici e una pergamena certificata firmata da Axl Rose, Slash e Duff McKagan.

STANDARD EDITION

LIMITED EDITION

COLLECTORS EDITION