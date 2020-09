Slash, la lettera di scuse che scrisse alla sua ragazza a 14 anni: "Mi dispiace di aver rovinato la storia per colpa della chitarra!"

Se abbiamo in mente una immagine di Slash dei Guns N' Roses, questa è sicuramente con la chitarra in mano. Ed è stato sempre così. La sua passione per la musica è iniziata da ragazzo e da lì non l'ha mai abbandonato... quasi un amore ossessivo, verrebbe da dire! Saul Hudson (suo nome di battesimo) ne è sempre stato consapevole, anche quando aveva 14 anni e scrisse una lettera di suo pugno alla fidanzatina di allora, Michelle Young, per chiederle scusa se lo strumento gli prendeva molto tempo e la trascurava.

Era il 1979 e Slash stava iniziando a muovere i primi passi nel mondo della musica. Accanto a lui c'era il suo migliore amico Steven Adler. All'epoca decise di imparare a suonare il basso. Ma il suo amore per questo strumento non durò molto: si accorse subito che voleva suonare la chitarra. Quando sentì il suo insegnante di musica, Robert Wolin, interpretare "Brown Sugar" dei Rolling Stones ne rimase estasiato e successivamente dichiarò: "Quando l'ho sentito, ho detto: Questo è quello che voglio fare".

Slash è un personaggio senza misure... restava anche 12 ore al giorno in compagnia della sua chitarra. Si esercitava di continuo, e quell'impegno oggi è stato più che ripagato. La vita dell'artista in erba, però, non era fatta solo di musica. La sua ragazza di allora si sentiva trascurata, tanto che la loro relazione fu messa a dura prova: era come scegliere tra due amori, una cosa impossibile!

Alle rimostranze della ragazza, che le fece capire in una lettera precedente che parlava solo e unicamente della sua chitarra, decise di risponderle per scusarsi, prendendosi la colpa per la fine della relazione. "Cara Michelle, la tua lettera mi ha spaventato, all'inizio non avevo idea di cosa si trattasse, ma quando me l'hai detto mi ha colpito, non avevo idea che parlassi della mia chitarra così spesso, dovrò cambiare, non importa con chi parli. Mi dispiace moltissimo per aver rovinato la nostra relazione. Avresti dovuto dirmelo prima, ma non credo che sia l'unica ragione, semplicemente non ti piaccio così tanto, e posso capire perché, perché sono un persona difficile". "Grazie per non avermi mentito", aggiunge. Un dolcissimo Slash, che a 14 anni iniziava a imbattersi nelle difficoltà della vita.

La lettera continua con il chitarrista dei Guns che fa i complimenti alla sua fidanzata dicendole che ogni giorno diventa sempre più carina. Chiude raccontando come ha passato il fine settimana e in firma aggiunge un tenero "Ti amo".

Ecco la lettera in versione integrale.