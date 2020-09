Pearl Jam, Eddie Vedder pubblica il nuovo inedito "Cartography" come colonna sonora di un film. Ascoltalo qui

Eddie Vedder ha pubblicato un nuovo brano strumentale intitolato Cartography. Il pezzo fa parte della colonna sonora di un film documentario dedicato a Robert F. Kennedy dal titolo Return To Mount Kennedy. La canzone fa parte della serie del Sub Pop Single’s Club e sarà accompagnata da un remix dello stesso brano realizzato da Nick Zinner, chitarrista del gruppo Yeah Yeah Yeahs; quest’ultimo pezzo, tra l’altro, contiene anche l’audio del discorso di Robert Kennedy dopo l’omicidio di Martin Luther King Jr.

Per Eddie Vedder la figura di Robert Kennedy è molto importante: “Quando si ascolta il discorso che pronunciò a proposito dell’assassinio di Martin Luther King Jr 50 anni fa – ha detto il frontman dei Pearl Jam in un comunicato – ci si ricorda che, ancora una volta, ci troviamo in un momento storico in cui la nostra società può e deve fare meglio”.

In questo periodo il musicista si sta impegnando in prima persona per convincere il popolo americano dell’importanza di andare a votare alle prossime elezioni presidenziali che si terranno a novembre. Per l’occasione, Vedder ha anche realizzato un video in cui spiega come funziona il voto per posta: “Votare – ha sottolineato – è la nostra più potente forma di protesta non violenta”.

I proventi di Cartography verranno donati alla Fair Fight, un’associazione che si occupa proprio della salvaguardia del diritto di voto e che intende aiutare tutti coloro che hanno bisogno di un sostegno per raggiungere i seggi elettorali.