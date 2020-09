Virgin Radio vi aspetta all'International Motor Days dal 18 al 20 settembre. Tutte le info

Virgin Radio ha il grande piacere di essere la radio ufficiale dell'International Motor Days di Civitanova Marche (Macerata) in programma dal 18 al 20 settembre. Una tre giorni dedicata al meglio del mondo delle due e quattro ruote con la colonna sonora a cura del nostro Ringaccio insieme a Toky, al grande Giovanni di Pillo con le incursioni di Vittorio Brumotti!

L'International Motor Days è un evento aperto a tutti con un contenuto adrenalinico ed emozionante: expo motori aperta da mattina a tarda serata con tutte le ultime novità che il settore ha generato e la possibilità di poter testare l’auto dei propri sogni su tracciati onroad e offroad con diversi livelli di difficoltà… E ancora spettacoli no stop con i migliori performer e stuntman su 2 e 4 ruote che si cimenteranno in evoluzioni border line oltre i limiti della fisica. Novità di questa quarta edizione: drifting show! E poi tantissimo rock il tutto, sempre, con la dovuta sicurezza dovutra al periodo storico che stiamo vivendo.

Una 3 giorni interamente dedicata agli appassionati di fuoristrada e guida off road, per radunarsi, confrontarsi e mettere alla prova i propri mezzi su un percorso studiato per simulare situazioni estreme con ostacoli sia naturali che artificiali. Non solo fango ma coinvolgimento ed intrattenimento per tutti. Esposizione auto, 4x4, SUV e moto; eBIKE New Generation; percorsi off-road; test drive; Off Road taxi; Free Style (Moto e Quad).

Inoltre focus sul motor esport e buon cibo, approfondimenti, speech, convegni, training formativi sull’educazione stradale, ospiti e tanto altro ancora.



Tutto questo ad un costo giornaliero ridotto; tutto questo nella massima sicurezza e in un’area attrezzata con parcheggio e servizio navetta gratuiti, street food festival e area kids attrezzata con gonfiabili e tutti i divertimenti per i più piccoli.

INTERNATIONAL MOTOR DAYS

Area Stadio

Lungomare Piermanni, Civitanova Marche (MC)

Italia

BIGLIETTI - LINK

Intero giornaliero: € 10,00

Abbonamento ingresso per 3 giorni: € 20,00

Bambini (0 - 6 anni): gratuito

Disabili con un accompagnatore e militari in divisa: gratuito