Guns N’ Roses: la storia di Sweet Child O' Mine, ecco chi è la donna che ha ispirato Axl Rose

Sweet Child O’ Mine è una delle canzoni più belle e amate dei Guns N’ Roses. Si tratta di una rock ballad anticonvenzionale, perché ha un ritmo incalzante e non lento come le classiche canzoni di questo tipo. Per quasi tutti i musicisti della band la composizione di questo pezzo nacque quasi come uno scherzo. “Comporre e provare questo pezzo – raccontò Slash, come riporta Here Today Gone To Hell – fu davvero complicato. In quel momento per me questa canzone era una ballad molto sdolcinata”.

Axl Rose, che evidentemente aveva uno spirito più romantico almeno in quegli anni, considerava questa canzone in modo differente. In quel periodo il frontman si stava occupando di scrivere i testi per i brani della band: per Sweet Child O’ Mine, il cantante riprese una poesia che aveva scritto per Erin Everly, la sua fidanzata di allora, figlia del grande Don Everly, cantautore folk rock degli Everly Brothers e Venetia Stevenson, un’attrice britannica che poi divenne stilista e alcuni anni dopo divorziò dal marito a causa della sua dipendenza dalle droghe.

Erin e Axl si incontrarono quando avevano 19 anni a una festa a Los Angeles; si innamorarono a tal punto che la ragazza, che faceva la modella, decise di trasferirsi da New York in California per continuare a frequentare il musicista. In realtà tra i due il rapporto era altalenante: il cantante definì la giovane come la sua “migliore amica”. In seguito, però, disse: “Io ed Erin ci trattavamo malissimo. A volte ci trattavamo bene, perché i bambini che erano in noi erano migliori amici. Tuttavia – proseguì – altre volte, al contrario, ci rovinavamo la vita a vicenda”.

Alla fine i due si sposarono il 28 aprile del 1990 dopo quattro anni di fidanzamento: la cerimonia fu organizzata alla Cupid’s Wedding Chapel di Las Vegas e tutto sembrava bellissimo. In realtà, come riporta Rocks Off Mag, pare che Rose decise di chiedere l’annullamento del matrimonio appena 48 ore dopo la cerimonia. Alla fine rimasero insieme ma quattro mesi dopo una tragedia complicò di nuovo le cose: Erin ebbe un aborto e perse il loro bambino. Questo evento li allontanò di nuovo e alla fine i due si lasciarono definitivamente appena 10 mesi dopo le nozze.

Nonostante quanto accaduto, ancora adesso Erin ama il brano che Axl le dedicò. “So che lei è orgogliosa di questa canzone – ha raccontato Marc Canter, amico di vecchia data di Slash – intendo dire che ancora oggi sono sicuro che lei ne sia orgogliosa. Sarà sempre affezionata a questo pezzo e tra l’altro lei compare anche nel video! Era innamorata di Axl e lui era innamorato di lei. Erano una bella coppia. Sono sicuro che ogni tanto litigassero ma cose di questo genere accadono a ogni coppia, anche se forse i litigi nel loro caso erano un po’ più pesanti. Quando non litigavano, però, erano davvero una bella coppia”. L’amore che legava Axl ed Erin è finito, ma il ricordo di quel sentimento è ormai immortale grazie alla meravigliosa Sweet Child O’ Mine.