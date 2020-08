Nikki Sixx, Slash, Corey Taylor, Joe Elliott... insieme contro le dipendenze! Guarda il video di Maybe It's Time

E' uscito Maybe It’s Time, un nuovo brano presentato da Sixx:A.M. (Nikki Sixx dei Mötley Crüe) con Corey Taylor, Joe Elliott, Brantley Gilbert, Ivan Moody, Slash, AWOLNATION e Tommy Vext). La traccia è il pilastro di una iniziativa dell’industria musicale per creare consapevolezza per la crisi degli oppioidi e raccogliere fondi per le comunità di recupero e salvare vite.

L’idea della canzone è stata concepita da Nikki Sixx, cofondatore dei Mötley Crüe e dei Sixx:A.M., portavoce del recupero e una delle figure pubbliche più attive nella lotta per destigmatizzare i disturbi da uso di sostanze e il recupero. Tutti i ricavi degli artista con questa canzone saranno devoluti alla Global Recovery Initiatives Foundation (GRI) per sostenere coloro che si trovano nelle prime fasi del processo di recupero, con una contributo equivalente da parte di Better Noise Music.

Sixx ha dichiarato: “Mi rende orgoglioso poter unire questi artisti per raccogliere fondi per il GRI. L’epidemia di oppioidi non è sparita con la pandemia. Tutto il contrario… Coloro che sono nelle primissime fasi del loro recupero sono ancora più a rischio, dunque è più importante che mai creare consapevolezza e mostrargli il nostro supporto. Credo sinceramente che assieme possiamo fare la differenza e salvare vite.”

La canzone compare anche nella colonna sonora del film SNO Babies (una produzione di Better Noise Films). Il film, che uscirà il 29 settembre sulle piattaforme di video on demand, descrive la triste realtà della dipendenza nei giovani, e gli effetti che può avere su una città suburbana di classe media. SNO BABIES dimostra quanto sia facile non vedere (o nascondere) i segnali della dipendenza dietro la facciata dei “buoni” quartieri e delle comunità più “tranquille”. Anche il ricavato di Better Noise Films sarà donato al GRI.

“Nikki mi ha chiamato per chiedere se potevo cantare in ‘Maybe It’s Time’. Quando ho sentito la canzone, per la prima volta dopo molti anni, ho ricordato quanto bella fosse e non potevo dire di no! E’ stata la cosa giusta, per aiutare il Global Recovery Initiative,” ha spiegato Joe Elliott dei Def Leppard.

“E’ un problema molto reale… E affligge i giovani sempre più ogni anno, dunque è molto, molto importante che tutti diamo una mano, specialmente noi che abbiamo avuto già problemi con le sostanze… noi che siamo sopravvissuti… è il minimo che io possa fare,” ha dichiarato Corey Taylor degli Slipknot, a proposito della sua partecipazione.