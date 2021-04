Joe Strummer, pubblicate le foto inedite di quando corse la maratona di Londra 1983. Guardale qui e leggi la storia

Sono state pubblicate per la prima volta le foto di quando Joe Strummer dei Clash gareggiò alla London Marathon del 1983. Gli scatti riscoperti sono stati fatti dal fotografo Steve Rapport, storico reporter di musica rock, che li ha ritrovati mentre metteva a posto delle vecchie pellicole e dei lucidi dentro quattro scatole nella sua abitazione. Il fotografo ha così raccontato la scoperta: "Le scatole provenivano da un'agenzia fotografica a cui avevo chiesto di restituire i miei archivi. Quando ho aperto la prima scatola, e ho visto tutte queste foto di Joe, in realtà penso di essere scoppiato a piangere. Non sapevo nemmeno di aver scattato foto a colori di Joe quel giorno".

Steve quel giorno venne incaricato da Rolling Stone Magazine di scattare delle foto a Joe Strummer mentre correva la maratona di Londra: "Era una giornata tremendamente bagnata e ho fatto alcune foto di Joe all'inizio e durante la gara. Poi sono andato al Tower Bridge ad aspettare che passasse. Sono stato lì per ore. Era umido e non c'era traccia di Joe. Pensavo di averlo mancato. Iniziai a mettere a posto l'attrezzatura. Poi lo vidi e lo ripresi a corsa terminata. Sono un grande fan dei Clash, quindi aver ritrovato questi scatti per me è davvero incredibile".

Guarda alcuni scatti pubblicati sui social da Steve Rapport relativi alla Maratona di Londra corsa da Joe Strummer nel 1983: