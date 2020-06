Happy Days: capelli bianchi e barba lunga, Fonzie è irriconoscibile dopo la quarantena. Guarda il video di Henry Winkler

Henry Winkler, nel suo leggendario ruolo di Fonzie, è stato senza alcun dubbio una delle icone più riconoscibili sul piccolo schermi negli anni '70, alimentando l'iconicità di un personaggio che con il suo stile e il suo look ha determinato un modo di vivere per molti ragazzi dell'epoca.

Recentemente il cast, in splendida forma, si era riunito per festeggiare i quarantacinque anni dalla messa in onda di Happy Days. Ma l'ultima immagine di Henry Winkler ci regala un look completamente nuovo e inedito. Probabilmente dovuto alla quarantena di questi ultimi mesi, il grande attore è apparso in un video caricato su Twitter praticamente irriconoscibile, con capelli bianchi e barba lunga incolta.

Nel video, postato probabilmente per rispondere ad un gesto del presidente americano Donald Trump durante l'ultimo comizio in Oklahoma, si vede l'attore rivolgersi alla telecamera con una lattina d'acqua in mano.

Il video ha presto fatto il giro della rete sottolineando quanto oggi sia diverso il look dell'attore dai gloriosi tempi in cui Fonzie appariva sulle nostre televisioni.

Guarda il video: