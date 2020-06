Mötley Crüe, Vince Neil piange la morte della sua cagnolina: “È stata brutalmente uccisa dai cani dei vicini”

Il frontman dei Mötley Crüe, Vince Neil, ama molto gli animali; in particolare, il cantante adora i cani e infatti ne ha diversi. Tra questi c’è anche California Wolfe Neil, un esemplare femmina di razza Yorkshire terrier per il quale ha addirittura creato un profilo Instagram. In questa pagina Vince, insieme alla sua fidanzata, la make-up artist delle star, Rain Hannah, pubblicano le foto della loro cagnolina che, purtroppo, è morta qualche giorno fa.

La coppia ha infatti affidato a un post sul noto social il racconto di quanto accaduto: “Con il cuore colmo di dolore condividiamo la notizia che la nostra amata California Wolf Neil è andata in paradiso – hanno scritto - la sua morte è stata tragica. È stata brutalmente uccisa davanti alla porta della nostra casa da due cani cattivi dei nostri vicini, come abbiamo scoperto grazie alle telecamere di sorveglianza. I nostri vicini stanno cercando di coprire l’accaduto, sostenendo che Cali fosse entrata nel loro territorio e per questo loro l’avrebbero aggredita!”.

“Per favore – continua il messaggio – pregate per lei, perché i suoi aggressori sono ancora in libertà! Cali conquistava ogni persona con cui entrava in contatto ed era amata da tutti. Vorremmo riaverla con noi. Ma sappiamo che è il ciclo della vita e che lei tornerà da noi nella sua prossima vita. Grazie a tutti per il vostro sostegno in questo momento difficile. Pubblicheremo e condivideremo altre sue foto con voi perché abbiamo quasi sei anni di bellissimi ricordi insieme a lei. Cali aveva qualcosa di speciale ed era perfetta in tutto. Aveva un’anima pura, amava con tutto il suo cuore e non avrebbe mai potuto fare del male a nessuno. Abbiamo sempre pregato affinché fosse protetta e non provasse alcun dolore. Ha avuto una vita bellissima e una morte improvvisa e orribile. Ma adesso è in paradiso, dove ha ricevuto le sue ali – così sì conclude il post - Aspetteremo pazientemente di poterla vedere di nuovo”. Sul suo profilo personale, invece, Vince Neil ha così ricordato la sua cagnolina: "Penso che questa piccolina mi mancherà per sempre. Ti amo, Cali".

Visualizza questo post su Instagram I’m going to miss this little one forever. Love you Cali. Un post condiviso da Vince Neil (@thevinceneil) in data: 22 Giu 2020 alle ore 11:13 PDT

Grazie a un’apparizione televisiva nel 2015 allo show della ABC, Celebrity Wife Swap, al quale partecipò Vince Neil, Cali era diventata una vera star e su Instagram ha infatti moltissimi follower. In un’intervista del 2010 il frontman dei Mötley Crüe ha rivelato di non badare a spese quando si tratta di prendersi cura dei suoi adorati cuccioli. In passato, ad esempio, il musicista ha addirittura acquistato un jet privato per far viaggiare comodi i suoi due cocker spaniel: “L’ho comprato solo per loro, sono i miei bambini – ha spiegato a QMI Agency – perché ho una casa sia a San Francisco che a Las Vegas e mia moglie (oggi ex ndr) non li avrebbe mai messi in una gabbia. Così ho comprato un jet privato per portare i miei cani su e giù. Fino ad allora avevo noleggiato degli aeroplani per i cani ma stava iniziando a diventare costoso, così mi sono reso conto che sarebbe stato più economico comprare un jet privato piuttosto che continuare con i noleggi”. I cani di Vince Neil, dunque, sono davvero molto fortunati, perché oltre all'amore dei loro padroni, ricevono anche tutte le cure e le attenzioni possibili e vengono trattati quasi come fossero dei figli.