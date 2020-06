Paul McCartney e Dave Grohl suonano "When the Saints Go in Marching In" per aiutare la scena jazz di New Orleans

Dave Grohl e Paul McCartney sono stati protagonisti di uno spettacolo davvero insolito. I due si sono uniti in live streaming per la Round Midnight Preserves, evento organizzato dalla Preservation Hall Jazz Band, che segue e promuove la scena jazz di New Orleans. La coppia ha dato vita a una versione un po' "sgangherata" di "When the Saints Go Marching In"... il frontman dei Foo Fighters era alle prese con un tamburello, mentre l'ex dei Beatles ha dato il meglio di sé con la tromba. Insieme a loro c'erano tra gli altri anche Irma Thomas, Elvis Costello e la Jazz Band.

Il risultato è stato davvero interessante e divertente, e fa capire quanto certi artisti non si fermano al loro mondo, ma spaziano e si prestano benissimo anche per altri generi e strumenti musicali. Durante lo streaming ci sono state altre performance. Ad esempio, Grohl ha duettato anche con Charlie Gabriel della Jazz Band, interpretando "Come With Me". Inoltre, l'ex Nirvana ha parlato della registrazione della canzone dei Foo Fighters "In the Clear" con la Preservation Hall Jazz Band, pezzo che fa parte dell'album Sonic Highways del 2014.

Queste sono state le parole che Dave ha rivolto a Ben Jaffe, membro della Jazz Band e suo direttore creativo: "Ero davvero preoccupato. Non volevo entrare e scaricare i Foo Fighters su di te. È stato importante per me trovare rispettosamente un posto nostro in quel momento e per fare le nostre cose. È stato un esperimento davvero emozionante".

Guarda qui il video della performance speciale di Dave Grohl e Paul McCartney.