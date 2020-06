Deep Purple: guarda le t-shirt esclusive create per sostenere la loro road crew ferma a causa del COVID-19

I Deep Purple hanno prodotto due magliette esclusive per raccogliere fondi a favore della propria road crew. La prima, dal titolo Perfect Crew Shirt, porta il logo DP, mentre la Whoosh Crew T-Shirt presenta il design della copertina del loro prossimo album in studio, Whoosh!. Entrambe le maglie sono già acquistabili al prezzo di 30 euro l'una.

"Dietro ogni band c'è una squadra che lavora sodo”, si legge in una nota della band. “Sappiamo tutti dell’impatto finanziario che il COVID-19 ha avuto su tanti, tra cui anche la Deep Purple Crew. Un gruppo di persone che lavora duramente per portare a voi fan i concerti che amate. Abbiamo prodotto questi capi esclusivi per la nostra crew a cui andrà il 100% dei profitti. Grazie e speriamo di vedervi presto!”

I Deep Purple avevano originariamente previsto di pubblicare il loro nuovo album Whoosh! all'inizio di questo mese, ma sono stati costretti a rimandare il lancio al 7 agosto. Commentando la decisione, il frontman della band, Ian Gillan, ha dichiarato: "Per ogni azione c'è una reazione uguale e contraria... beh, non esattamente in questo caso: è più causa ed effetto, dove quest'ultimo è spesso maggiore del primo. Le linee di distribuzione - le vendite fisiche di CD, vinili, ecc. - e i punti vendita al dettaglio sono ancora chiusi. Pertanto, seguendo i consigli della nostra magnifica etichetta discografica, abbiamo deciso di ritardare l'uscita di Whoosh!".