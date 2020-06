I Queen lanciano il loro watch party: la band trasmetterà il meglio del loro ultimo tour con Adam Lambert. Ecco quando

Costretti a posticipare il loro tour a causa dell'emergenza coronavirus, i Queen hanno deciso di trasmettere online il meglio del loro ultimo tour realizzato insieme ad Adam Lambert.

La band di Brian May e Roger Taylor invita tutti i fan a partecipare domenica 21 giugno dalle 21:00 (ora italiana) al loro "Tour Watch Party" su youtube, un'iniziativa in cui la band mostrerà il meglio delle esibizioni dell'ultimo tour che ha visto protagonista la leggendaria band inglese.

I Queen hanno deciso di trasmettere questo rarissimo e prezioso contributo in streaming in concomitanza con quella che avrebbe dovuto essere l'ultima data del tour europeo. Domenica 21 giugno infatti la band assieme ad Adam Lambert erano attesi sul palco della O2 Arena di Londra.

All'interno del concerto, confezionato appositamente per il pubblico in streaming, ci saranno le esibizioni più belle e i momenti più memorabili delle date passate della band: dalla riproposizione di rarità come "Love Kills" e "I Was Born To Love You" alle esibizioni più belle estratte dai concerti al Rock In Rio, al Global Citizen Festival di New York, al Fire Fight Australia, al Sonic Festival del Giappone fino all'iconico festival dell'Isola di Wight nel Regno Unito. All'interno dello show troverà spazio anche il filmato di un'esibizione a Dallas, in Texas, con tanto di cheerleader dei Dallas Cowboys protagoniste sul palco durante l'esecuzione di "Fat Bottomed Girls".

So excited to announce the Queen + Adam Lambert Tour Watch Party on Sunday 21st June 12pm PDT/8pm BST!! Subscribe to Queen's YouTube to be watch! https://t.co/d4iI0wBvBW @QueenWillRock @DrBrianMay @OfficialRMT @O2 pic.twitter.com/zBD9SWuHn4 — ADAM LAMBERT (@adamlambert) June 18, 2020

I Queen + Adam Lambert torneranno in concerto in Italia il prossimo 23 maggio 2021 all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, Bologna.

I biglietti acquistati per lo show del 24 maggio 2020, posticipato a causa delle disposizioni per il contenimaneto del coronavirus, restano validi.