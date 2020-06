Michael Stipe ha pubblicato il nuovo inedito registrato con Aaron Dessner. Guarda il video di "No time for love like now"

Il leader dei R.E.M. Michael Stipe e Aaron Dessner dei The National hanno condiviso la versione in studio di "No time for love like now", il singolo nato dalla loro collaborazione.

Il brano era stata inizialmente presentato come demo: Stipe ne aveva eseguito da casa una versione piuttosto essenziale durante il lockdown in una serie di talk show e programmi televisivi.

Ma ora è stata condivisa sulle piattaforme di streaming una versione in studio rielaborata, con tanto di video ufficiale, attribuita a Michael Stipe & Big Red Machine, il gruppo di cui fa parte Aaron Dessner, che è co-autore e produttore del brano.

I testi del brano sono di Michael Stipe, mentre l'orchestrazione è a cura di Bryce Dessner, fratello (e compagno di band nei The National) di Aaron.

A proposito del risultato, Stipe ha dichiarato di essere entusiasta di aver lavorato con Aaron Dessner e del risultato ottenuto: "Il titolo dice tutto".

Dal canto suo Dessner ha aggiunto: "Michael Stipe per me è stato un grande eroe e un amico e non avrei mai immaginato di scrivere canzoni insieme neppure nei miei sogni più arditi".

Stipe negli ultimi mesi ha pubblicato diversi brani, come "Your Capricious Soul" e "Drive to the Ocean". Aaron, invece, ha prodotto l'album di debutto di Eve Owen, ma ha dovuto posticipare al 2021 il tour con la band in Europa.