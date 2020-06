Oasis, Liam Gallagher ha messo all'asta per beneficenza l'MTV Award vinto con "Wonderwall"

Liam Gallagher ha deciso di mettere all'asta uno dei suoi premi più importanti vinti durante la carriera con gli Oasis.

L'ex voce della band inglese ha deciso di donare il premio vinto agli MTV Awards nel 1996 come miglior canzone per "Wonderwall" al banco alimentare Eat Well MCR. I soldi raccolti dall'asta andranno a finanziare le iniziative di questa società onlus composta da cuochi e volontari di Manchester al fine di fornire cibo e viveri alle persone più bisognose della città.

Dall'inizio della pandemia di coronavirus, il team di Eat Well MCR ha dato da mangiare al personale del servizio sanitario nazionale inglese, ai senzatetto, alle persone che vivono in condizioni di povertà e ai rifugiati.

L'asta terminerà alle 20:00 (ora italiana) di domenica 7 giugno.