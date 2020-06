IBM Think Digital Summit Italy: scopri come partecipare!

Stiamo vivendo un periodo complicato. Improvvisamente tutto è cambiato: bisogni, scelte, azioni. Nel nuovo paradigma la tecnologia IBM guida le scelte degli individui, delle aziende per gettare le basi di una solida e sostenibile ripresa economica.

Il 18 giugno Think Digital Summit 2020 autorevoli esponenti del mondo economico, imprenditoriale, del giornalismo e della musica porteranno la loro testimonianza sul cambiamento descrivendo nuovi scenari con sessioni specifiche su cloud, resiliency, smart working e virtual customer engagement.



Think Digital Summit sarà l’inizio di un nuovo percorso. Dove anche la musica sarà protagonista perché la Fase 3 è arrivata e tutti noi stiamo lentamente recuperando la normalità perduta. Nei mesi passati la musica si è dimostrata una grande cura per sdrammatizzare questo momento.

Nella sua lunga storia la musica è sempre riuscita ad avvicinare tante persone ma certamente mai come adesso, in un momento in cui nessuno può fare a meno di essa, è riuscita a tenere unite milioni di persone.



Watson, l’intelligenza artificiale di IBM, ha analizzato i testi delle canzoni più ascoltate in questo periodo per individuare valori ed emozioni celate nel testo. Volete scoprire quali canzoni sono state la tua colonna sonora in questi mesi?

Scegliete la vostra hit preferita e rendetela protagonista della playlist di IBM Watson@Think Digital Summit Italy!

Siete curiosi?

Inviate al seguente LINK la vostra canzone del cuore e il 18 giugno, partecipando all’evento, scoprirete insieme al nostro Ringo se farà parte della top 5 di IBM Watson!