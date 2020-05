ZZ Top: quella volta che la band apparve in Ritorno al Futuro nel 1990! Guarda il video

Una delle più memorabili partecipazioni degli ZZ Top nel mondo del cinema è sicuramente quella del 1990 quando la band apparve all'interno di Ritorno al Futuro Parte III.

Siamo circa a metà film quando Marty e Doc, intrappolati nel 1885, partecipano a un festival nel centro di Hill Valley per l'inaugurazione di quella che sarà l'iconica nuova torre dell'orologio della città. Gli ZZ Top, accompagnati da una band di violinisti, suona una versione acustica della loro hit "Doubleback", contenuta all'interno dell'album Recycler del 1990. Il brano venne pubblicato anche con un iconico videoclip che ripercorreva i momenti più belli del film:

Ma come ci sono finiti gli ZZ Top all'interno dell'iconica pellicola?

Quando la band si presentò per la prima volta sul set, alcuni membri dello staff di produzione vedendo le loro barbe pensò che fossero solo delle comparse vestite in quel modo per rendere al meglio l'idea del periodo storico rappresentato (la fine dell'800). Ma una volta iniziata la jam tutti si sono ben presto resi conto di chi avevano davanti. "Non volevamo la solita strofa suonata con un violino", dichiarò all'epoca il regista Robert Zemeckis. "Volevamo creare una vera e propria canzone, quindi riuscimmo a convincere gli ZZ Top a raggiungerci, indossando degli abiti d'epoca per venire a suonare con la band."

A proposito della partecipazione della band al fil, il protagonista Michael J. Fox adorava davvero averli in giro per il set: "Sono dei ragazzi fantastici. Si presentarono sul set e fecero tutte le cose richieste. Tra una ripresa e l'altra però si sedevano e suonavano blues con le loro chitarre acustiche dando vita a delle vere mini jam session. È stato molto divertente".