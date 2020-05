I Pink Floyd lanciano online una playlist con inediti e rarità. Ascoltala qui

I Pink Floyd hanno deciso di fare un bellissimo regalo ai loro fan: la band ha infatti lanciato una playlist online contenente alcune rarità del loro repertorio e anche delle canzoni inedite. La playlist è stata intitolata “Syd, Roger, Richard, Nick and David”, utilizzando solo i nomi dei componenti originari della leggendaria band.

L’elenco è in costante evoluzione: ogni giorno, infatti, verranno aggiunti nuovi brani a quelli già presenti, ovvero una versione live di Us and Them tratta dalla storica esibizione all’Empire Pool di Londra nel novembre del 1974, oppure alcuni estratti di un brano di Syd Barrett intitolato Bike, o ancora il pezzo Green Is The Colour, tratto dalla colonna sonora del film More.

Come spiegato nel comunicato pubblicato sulla pagina ufficiale dei Pink Floyd su Facebook, l’intento dei musicisti è quello di “creare la playlist perfetta” per aiutare i fan ad andare avanti durante questi “tempi difficili”. L’elenco conterrà dunque versioni rare di canzoni famose, così come B-sides meno noti oppure dei pezzi del tutto inediti. Ogni venerdì, inoltre, verrà aggiunto un brano mai pubblicato e tratto da Immersion, l’enorme box set di archivio facente parte del progetto intrapreso nel 2011. Questa incredibile collezione di musica contiene persino i demo e i primissimi pezzi registrati dalla band, a partire dal 1966 in poi, compresi brani live ed estratti dalle session in studio mai pubblicati prima.

Ecco quali sono i prossimi pezzi che saranno aggiunti alla playlist nei prossimi venerdì, dal 29 maggio al 19 giugno: una versione alternativa di Have A Cigar, brano contenuto nel disco Wish You Were Here; una versione live di Any Color You Like, proveniente sempre dal già citato concerto storico all’Empire Pool; un demo del celebre brano Run Like Hell risalente al primo concept di The Wall e, infine, una delle prime versioni registrate di Money, appartenente all’album The Dark Side Of The Moon. Questi sono i pezzi annunciati finora, ma è molto probabile che i Pink Floyd decidano di pubblicare altri brani tratti da Immersion.

La preziosa playlist è disponibile su Spotify e su YouTube, mentre i pezzi inediti verranno resi disponibili per il download tramite Amazon, Apple Music e tutte le altre piattaforme.