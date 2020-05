Coronavirus, Matthew McConaughey ha consegnato 110.000 mascherine agli ospedali in difficoltà del Texas

L'attore premio Oscar Matthew McConaughey e sua moglie Camila Alves hanno consegnato 110.000 mascherine chirurgiche negli ospedali dello Stato del Texas. La grande star di Hollywood ha annunciato l'iniziativa pubblicando una fotografia su Facebook mentre, con la consorte a bordo di un pick up pieno di scatole, sono in viaggio per consegnare i dispositivi nei piccoli ospedali dello Stato.

Assieme alla fotografia Matthew McConaughey ha così raccontato la strana ma bellissima giornata vissuta assieme alla moglie: "io e Camila Alves mentre percorriamo la strada per portare le mascherine negli ospedali in difficoltà in tutto il Texas."

La carenza di maschere a livello nazionale negli Stati Uniti è iniziata a maggio. In un recente sondaggio condotto dal Washington Post e Ipsos le statistiche rivelano che due terzi degli operatori sanitari segnalano carenze di dispositivi di protezione individuale, l'80% ha indossato una mascherina per un intero turno e il 70% ha riutilizzato la stessa per più di una volta. Con questa serie di consegne McCounaghey e la moglie Alves sperano che alcuni operatori in prima linea possano lavorare al meglio delle loro possibilità.

All'inizio del mese un altro grande attore di Hollywoos, Sean Penn, aveva deciso di pagare di tasca sua i tamponi per le persone economicamente in difficoltà nella città di Los Angeles. GUARDA QUI IL VIDEO