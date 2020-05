Covid-19, Marianne Faithfull è guarita dal Coronavirus e ha ringraziato medici ed infermieri per averle salvato la vita

Marianne Faithfull, dopo un calvario di settimane nella lotta al Coronavirus, ha ringraziato i medici e gli infermieri che le hanno salvato la vita durante la sua degenza in ospedale dall’inizio di aprile.

"Vorrei dire a tutte le persone che si sono prese cura di me che mi hanno trasmesso amore. Persone che conosco, persone che non ho mai incontrato, grazie per avermi aiutato a stare meglio", ha scritto la cantante su Twitter in un post con una foto in cui è circondata dalla sua collezione di libri.

"Voglio ringraziare i medici e gli infermieri che sono stati così bravi e mi hanno praticamente salvato la vita! Grazie ancora per le cure, l'amore, i pensieri, le preghiere e gli auguri".

"Siamo davvero felici di poter dire che Marianne è stata dimessa dall'ospedale oggi, 22 giorni dopo essere stata ricoverata per sintomi da COVID-19", ha dichiarato un membro dello staff della Faithfull al momento del suo ritorno a casa. “Continuerà a ristabilirsi a Londra. Marianne vi ringrazia tutti per i vostri gentili messaggi di preoccupazione, che hanno significato molto in un momento così difficile. È anche molto grata a tutto il personale del Servizio Sanitario Nazionale che si è preso cura di lei in ospedale e, senza dubbio, le ha salvato la vita".