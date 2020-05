I Prodigy termineranno il nuovo album per onorare la memoria di Keith Flint

Dopo la notizia risalente allo scorso agosto del ritorno dei The Prodigy in studio a cinque mesi dalla tragica scomparsa di Keith Flint, l'ex membro Leeroy Thornhill ha dichiarato di come la band spera di finire un nuovo disco per onorare la memoria del loro frontman.

In una recente intervista rilasciata alla trasmissione radiofonica The Morning After di Paul Danan, Leeroy ha affermato di essersi incontrato con Liam Howlett e Maxim nell'anniversario della morte di Keith, il 4 marzo scorso.

Sul processo di realizzazione del disco, seguito di No Tourists del 2018, Leeroy ha aggiunto: "So che Liam vuole finire l'album che i Prodigy stavano realizzando, non so quanto manchi di preciso".

Parlando della perdita di Keith, ha continuato: "È stato devastante, non passa un giorno in cui non pensi a lui, e generalmente ogni volta mi compare un sorriso. Tutto quello che ha fatto è stato portare gioia a milioni e milioni di persone. Ha fatto la sua scelta facendo quello che ha fatto e non importa quanto faccia male o di quanto non condividessimo il suo gesto"