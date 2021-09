Keith Flint, il bellissimo murale a Londra realizzato in occasione della World Suicide Prevention Day. Guarda la foto

In occasione della Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio 2021 la città di Londra ha svelato, nella zona di Hackney ad est della città, un bellissimo murale realizzato in onore del compianto Keith Flint.

Il frontman dei Prodigy, scomparso nel marzo 2019 all'età di 49 anni, è il soggetto scelto per la nuova opera d'arte dell'artista di strada Akse, che ha lavorato in collaborazione con il festival di musica e benessere mentale Headstock.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Akse (P19 Crew) (@akse_p19)

Il murale di Akse è stato finanziato grazie ad una campagna di crowdfunding guidata da Headstock che ha raccolto oltre 10.000 sterline per la Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio e il servizio di supporto per la salute mentale, Shout 85258.

Il sito in cui è stato realizzato il murale, ad Hackney, è a meno di 100 metri dal Four Aces Club su Dalston Lane, dove i Prodigy suonarono per la prima volta dal vivo nel 1991. Riguardo alla realizzazione dell'opera si è espresso anche Liam Howlett dei Prodigy: "Grazie a tutti per aver collaborato insieme per il supporto ad una causa così vicina a noi. Akse ha sicuramente reso Keef orgoglioso".