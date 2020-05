AC/DC, Brian Johnson torna in video per i fan in quarantena: “Dobbiamo tenere duro! E come direbbe Bon, Ride On!”

Il primo frontman degli AC/DC, Bon Scott, è diventato una leggenda del rock: per questo motivo, ogni anno, a Kirriemuir, la sua città natale in Scozia, migliaia di fan, di artisti e di band gli rendono omaggio con un grande evento musicale chiamato Bonfest. L’edizione del 2020 della manifestazione, prevista proprio in questi giorni, purtroppo è stata cancellata a causa del Coronavirus: gli organizzatori, però, sono riusciti a trasformarla in una maratona online di 6 ore, tra musica, interviste e tributi al grande frontman scomparso a soli 33 anni.

Il Bonfest 2020 in formato virtuale ha visto la partecipazione di tante star, tra le quali, ovviamente, non poteva mancare Brian Johnson, il cantante che nel 1980 prese il posto di Bon Scott, contribuendo a portare avanti la storia degli AC/DC. “So che tutti voi siete delusi per il fatto che il Bonfest quest’anno non ci sarà – ha detto il frontman 72enne – ma come sapete questo virus ha rovinato praticamente tutto”.

“Sono certo – ha proseguito Brian - che l’anno prossimo torneremo più forti e migliori di prima, così potremo tornare a celebrare i nostri artisti preferiti e la vita. A parte questo, non ho molto altro da dire, se non il fatto che sono annoiato tanto quanto voi e vorrei semplicemente poter uscire. Ma dobbiamo tenere duro. Restate al sicuro e ci rivedremo presto. Come direbbe Bon, ‘Ride on’!”. Brian Johnson ha citato una delle canzoni più famose e amate degli AC/DC, un brano pubblicato nel 1977 e contenuto nell’album Dirty Deeds Done Dirt Cheap.

L’organizzatore del Bonfest 2020, John Crawford, si è detto molto soddisfatto del grande seguito che l’evento ha ottenuto online ed è stato felice che anche Johnson sia intervenuto: “Sono riuscito a mettermi in contatto con lui e abbiamo parlato diverse volte nelle ultime due settimane – ha spiegato – Brian è un tipo con i piedi per terra, un uomo genuino e un incredibile cantastorie. Abbiamo parlato del Bonfest, del quale lui era già al corrente, e ha accettato di realizzare il video – ha concluso – non so come ringraziarlo per il suo aiuto e per il tempo che ci ha dedicato”.