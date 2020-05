La storia di quella volta che David Bowie salvò la vita a Peter Frampton

Peter Frampton ha ricordato, nel suo libro Do You Feel Like I Do? (in uscita a fine ottobre 2020), di quella volta che David Bowie lo salvò dalle fiamme. I due si trovavano su un piccolo aereo che avrebbe dovuto portarli ad una tappa del Glass Spider World Tour (1987) del Duca Bianco al quale il musicista di Baby, I Love Your Way partecipava come chitarrista.

"Per quel tour usavamo per spostarci degli aerei privati e un giorno dopo l’atterraggio su un volo cominciò a uscire fumo dalle bocchette di ventilazione", ha raccontato Frampton. "David si alzò e iniziò a gridare: 'Fumo! Fumo!’ Così il pilota si fermò e l'assistente di volo aprì l'uscita d'emergenza. Ero seduto al mio posto e David corse da me e mi prese in braccio e mi portò giù per lo scivolo d’emergenza. Non lo dimenticherò mai. Avrebbe potuto mettersi in salvo subito ma volle assicurarsi che anche io fossi al sicuro. Quello era il tipo di persona con cui lavoravo. Era un uomo fantastico".

I due si conoscevano già dai tempi della scuola ed è forse anche per questo il motivo per cui Bowie aveva proposto a Frampton, in difficoltà dopo il successo ottenuto negli anni Settanta, di suonare per lui: "David sapeva che ero diventato un idolo decaduto del pop. Cosa poteva fare per me? Portarmi in giro per il mondo e reintrodurmi come musicista", scrive ancora il chitarrista.

Il libro di memorie di Frampton, intitolato Do You Feel Like I Do?, sarà pubblicato il prossimo 20 ottobre. "In questo libro racconto il mio viaggio. Tutto quello che ho sempre voluto fare era suonare la chitarra e farlo mi ha portato in molti posti diversi, fisicamente e mentalmente. Sono stato sulla luna senza un razzo, ma anche negli abissi della disperazione. Non si smette mai di pagare i propri errori e il fallimento è stata la mia più grande ispirazione".