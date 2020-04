È morto Brian Dennehy, lo sceriffo William Teasle in Rambo. Il tributo di Sylvester Stallone

Il mondo del cinema ha perso uno dei suoi protagonisti degli anni '80. Si è spento nella notte all'età di 81 anni il grande Brian Dennehy, famoso anche per l'interpretazione dello sceriffo William Teasle in Rambo del 1982.

Come riferito dalla figlia Elizabeth, e riportato dal The Hollywood Reporter, Brian Dennehy si è spento nella sua casa nel Connecticut la scorsa notte per cause naturali.

Lo stesso Sylvester Stallone, appena appresa la notizia, ha voluto affidare al suo profilo Instagram un toccante ricordo dell'amico e attore che con lui condivise sullo schermo le riprese di uno dei più iconici film degli anni '80:

"Il grande attore Brian Dennehy è morto. Era semplicemente un grande performer... Era anche un veterinario del Vietnam e mi ha aiutato moltissimo sul set a costruire il personaggio di RAMBO. Il mondo ha perso un grande artista."