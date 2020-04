Jon Bon Jovi ha deciso di posticipare l'uscita del nuovo album "Bon Jovi 2020"

Jon Bon Jovi ha rivelato di aver deciso di posticipare l'uscita del nuovo album "Bon Jovi 2020", che sarebbe stato pubblicato il 15 maggio, a causa del coronavirus. L'emergenza sanitaria ha avuto un impatto anche sulla musica live rinviando il tour Nord Americano programmato assieme a Bryan Adams. Sia il tour che il nuovo album non hanno ancora una nuova data ma presto verrà comunicata dalla band.

In una recente intervista il rocker del New Jersey ha raccontato come la crisi sanitaria globale ha avuto un impatto sulla sua vita e sul suo lavoro: "Mi ha fatto rallentare. Di solito è come se fossi sempre su un tapis roulant. Sembra che corriamo sempre alla prossima tappa. Nel mio caso, avevo un disco in uscita il mese prossimo e un tour completamente sold out pronto per partire, avevo le prove prenotate e palcoscenici da costruire e in un attimo tutto è stato cancellato. E va bene. In realtà va bene perché mi sta dando il tempo di riconnettermi con il mondo e di prendermi i miei tempi."