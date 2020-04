I Linkin Park stanno pubblicando i loro primi concerti in streaming con una raccolta fondi per chi è rimasto senza lavoro

In occasione del ventesimo anniversario dalla pubblicazione dei Hybrid Theory, il primo disco dei Linkin Park, la band ha deciso di pubblicare in streaming con cadenza settimanale le loro prime esibizioni. Dopo una diretta su YouTube in cui commentavano le loro performance dell'epoca sul palco, la formazione Californiana sta caricando sul web i concerti in versione integrale, una vera chicca per tutti gli appassionati della band di Chester Bennington e Mike Shinoda.

In questo periodo in cui siamo tutti così duramente colpiti dall'emergenza coronavirus queste iniziative possono solo che far bene al nostro umore. Ma non solo, la band ha deciso di aderire ad una raccolta fondi dedicata a tutti coloro che in questo periodo nel settore della musica dal vivo non possono lavorare e percepire uno stipendio: "As many of you know, the touring industry has been greatly affected by COVID-19. The professionals in this business have played a large part in our ability to perform for you guys. Many of these professionals are freelancers, who are facing an indefinite future without income. Join us in helping to raise money for these individuals: https://www.roadierescue.com"

"Come molti di voi sanno, il settore dei tour è stato fortemente colpito dall'emergenza COVID-19. I lavoratori di questo settore hanno sempre svolto un ruolo importante, permettendoci di esibirci sui palchi per voi. Molti di questi professionisti sono dei liberi professionisti, e in questo momento si trovano ad affrontare un futuro indefinito e senza reddito. Unitevi a noi per aiutarci a raccogliere fondi per queste persone."

Guarda qui la palylist (in continuo aggiornamento) con uno dei primi concerti dei Linkin Park dell'era Hybrid Theory: