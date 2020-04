I Metallica pubblicano un concerto integrale per i fan in quarantena presentato da casa da Lars Ulrich. Guardalo qui

Per cercare di rendere meno dura la quarantena per i loro fan, i Metallica hanno pubblicato un nuovo concerto integrale nell'ambito della sua nuova serie di concerti #MetallicaMondays, in cui la band trasmette ogni settimana in streaming uno spettacolo completo per i fan attraverso YouTube e Facebook. Il quarto concerto scelto dalla band di Lars Ulrich, James Hetfield, Kirk Hammett e Robert Trujillo è del 12 agosto 2017 all'Outside Lands Festival al Golden Gate Park di San Francisco, in California.

In questo nuovo appuntamento con i #MetallicaMondays è stato scelto il concerto al Golden Gate Park per celebrarne i 150 ANNI dalla sua costituzione. Il concerto in streaming è stato introdotto per la prima volta da un breve discorso di un membro della band, in questo caso Lars Ulrich, che ha fatto gli auguri a tutti i fan, le raccomandazioni sulle regole da seguire in questo difficile periodo e ha assicurato che i Metallica torneranno più potenti e coinvolgenti che mai: "Passo questo tempo in casa ad esercitarmi, suonando tutti i giorni, perché i Metallica ritorneranno per spaccare il c***, speriamo prestissimo"

Guarda qui il concerto del 12 agosto 2017 all'Outside Lands Festival al Golden Gate Park di San Francisco:

SCALETTA:

Hardwired

Atlas, Rise!

For Whom the Bell Tolls

Fuel

The Unforgiven

Now That We're Dead

Moth Into Flame

Harvester of Sorrow

Welcome Home (Sanitarium)

Motorbreath

Sad But True

One

Master of Puppets

Fade to Black

Seek and Destroy



ENCORE

Battery

Nothing Else Matters

Enter Sandman