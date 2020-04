Coronavirus, Bruce Springsteen si esibirà dal suo salotto di casa per tutti i fan in quarantena. Ecco quando

Sono molte le star della musica che stanno tenendo compagnia ai fan in quarantena con esibizioni live dal proprio salotto di casa. Tra questi c'è anche Bruce Springsteen, che ha annunciato un concerto casalingo molto speciale. L'esibizione sarà trasmessa su E Street Radio, canale della piattaforma SiriusXM, all'interno di un programma dal titolo "From His Home to Yours". Il Boss farà sentire la sua voce alle ore 10 di mattina, ovvero le 16 di oggi pomeriggio qui in Italia.

"Bruce suonerà canzoni e condividerà pensieri sul momento che stiamo viviamo", è con queste parole che il conduttore della trasmissione, Jim Rotolo, ha presentato l'home concert di Bruce.

Bruce @springsteen is sharing songs and offering inspirational thoughts during an exclusive special, "From His Home, To Yours…" on @SXMEStreetRadio tomorrow, 4/8. Stream free until 5/15. Details: https://t.co/QdpcJcEdHk pic.twitter.com/9T9JvCWd2q — SiriusXM (@SIRIUSXM) April 7, 2020

Il mese scorso, Springsteen, insieme ad altre celebrità del New Jersey - tra cui Jon Bon Jovi, Jon Stewart, Whoopi Goldberg e Danny DeVito - è apparso in un video a sostegno del Pandemic Relief Fund della sua città natale. Il cantante è impegnato in prima linea contro questo nemico subdolo e silenzioso, tanto da sostenere un fondo per le persone più vulnerabili. "Questi sono tempi incerti. Quello che è certo è il dolore, la paura e le reali necessità di molti dei nostri vicini, dei nostri amici e certamente di tutti coloro che sono in prima linea in questa pandemia. Siamo tutti in isolamento sociale. Restiamo a casa". Qui puoi vedere il video.

Si sa ancora poco sulla pubblicazione della nuova musica a cui il cantante sta lavorando per la sua E Street Band. L'artista, a maggio dello scorso anno, aveva fatto sapere di avere composto i brani per il nuovo album, l'ultimo risale al 2012, "Wrecking Ball". In merito al nuovo progetto discografico, Bruce aveva detto: "È come se avessi trascorso circa sette anni senza scrivere nulla per la band. Circa un mese fa, ho scritto quasi un album per il gruppo. Ed è venuto fuori da solo... voglio dire, so da dove viene, ma allo stesso tempo, è uscito quasi dal nulla. Ed è stato bello".