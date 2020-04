Coronavirus, i Megadeth condividono il concerto integrale al Knotfest 2018 per i fan in quarantena. Guardalo qui

In questo periodo di concerti sospesi, isolamento sociale e quarantena forzata per moltissimi cittadini, sono sempre di più le rock band che cercano di allietare e alleggerire la permanenza in casa dei loro fan con la trasmissione in streaming dei loro concerti. Dopo i Metallica anche i Megadeth, attraverso il sito del Knotfest, hanno deciso di restare vicino a tutti i fan attraverso la pubblicazione di un concerto integrale.

Nello specifico la band di Dave Mustiane ha pubblicato il concerto del 2018 "Live at Resurrection Fest", registrato in Spagna.

A differenza di altri concerti trasmessi in rete in questi giorni, il live è introdotto direttamente dal frontman chitarrista della band con un video messaggio registrato nel suo giardino di casa.

Oltre alla condivisione dei concerti, i Megadeth e il Knotfest hanno deciso che una parte dei proventi della vendita del merchandising sarà devoluta a sostegno dell'emergenza Covid-19.

Guarda qui il concerto integrale dei Megadeth al Live at Resurrection Fest 2018: