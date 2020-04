Marianne Faithfull, la musa di Mick Jagger durante il periodo della Swinging London, è ricoverata in un ospedale di Londra. A darne notizia la stata la sua amica Penny Arcade con un post dove racconta che Marianne (73 anni) si trova sotto le cure mediche da martedì scorso e che l’ex marito John Dumbar ha confermato che Marianne è sotto controllo, respira autonomamente ma non riesce a parlare e ovviamente non può ricevere nessun tipo di visita.