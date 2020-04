Coronavirus, Pearl Jam: Mike McCready lancia le "bathroom sessions", micro concerti dal bagno di casa

Sono sempre più le rock star che in questi giorni di isolamento sociale a causa del coronavirus hanno aperto le porte delle loro case. Concerti, letture, video lezioni e chat, le attività messe a disposizioni dalle nuove tecnologie per rimanere vicini ai propri fan permettono di sfruttare al massimo la vena creativa. E così ha fatto anche Mike McCready, il chitarrista dei Pearl Jam che ha inaugurato le "Bathroom Sessions", micro concerti acustici in diretta dal suo bagno di casa. La cosa più bella è che sono diffusi e condivisi online tramite l'account instagram ufficiale della band di Eddie Vedder e soci.

Guarda la seconda puntata delle "bathroom sessions" di Mike McCready: