Coronavirus: le infermiere di un ospedale di Torino cantano "Imagine" di John Lennon per tutti i malati. Guarda il video

"Imagine there's no heaven, it's easy if you try. No hell below us above us only sky. Imagine all the people living for today". Inizia così una delle canzoni più belle e intense dei nostri tempi. "Imagine" di John Lennon è il brano simbolo di unione e solidarietà, un inno alla pace e alla convivenza tra popoli. Un brano che nel momento terribile che stiamo vivendo diventa ancora più significativo. Ed è proprio sulle sue note che le infermiere dell'ospedale di Rivoli (Torino), a fine di un turno massacrante, ancora con la mascherina e il camice addosso, si sono sedute al pianoforte e hanno suonato e cantato il pezzo del cantante dei Beatles.

Una performance che è stata dedicata a tutte le persone che stanno soffrendo a causa di questo virus subdolo e silenzioso, al personale medico che sta facendo l'impossibile per far splendere il sereno nelle loro vite. L'intento, come hanno dichiarato dall'ospedale, era quello di "regalare a tutti un momento di serenità con la tenace e instancabile speranza che questo brutto incubo finisca presto e ci si possa nuovamente abbracciare".

Il filmato è stato pubblicato sulla pagina Facebook del Poliambulatorio San Luigi e ha commosso tutti.

"Imagine" è contenuta nel quinto album da solista del cantante della band di Liverpool. Ebbe un successo planetario e, nonostante siano passati 49 anni, resta uno dei brani più belli e ascoltati di sempre.