Coronavirus, Billie Joe Armstrong pubblicherà un brano ogni lunedì fino a fine quarantena. Ascoltalo ora!

Billie Joe Armstrong ha deciso di restare vicino ai propri fan in chiusi nelle proprie casa a causa delle disposizioni relative al contenimento della diffusione del coronavirus. Il leader dei Green Day ha così inaugurato i "No Fun Mondays", un appuntamento settimanale in cui si impegna a pubblicare una nuova canzone per tutti i suoi fan fino alla fine della quarantena.

Questa settimana Billie Joe ha messo mano, sempre registrano nel suo salotto di casa, alla canzone di Johnny Thunders "You Can’t Put Your Arms Around A Memory", pubblicandola sui suoi canali social.

La settimana scorsa, registrando nella sua camera da letto, aveva pubblicato la sua personale interpretazione di "I Think We Are Alone Now" di Tommy James and the Shondells.