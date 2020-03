Coronavirus, Matt Bellamy e il tributo alla cugina infermiera in ospedale. Ha inviato mascherine e protezioni a tutto lo staff

Matt Bellamy, in un recente post su instagram, ha voluto tributare il coraggio della cugina Claire, infermiera in un ospedale inglese. Il leader dei Muse ha parlato di quanto "orgoglioso" sia di suo cugina che sta lavorando in prima linea per aiutare tutti coloro che in questo momento di crisi dovuta al coronavirus si stanno rivolgendo agli ospedali inglesi del servizio sanitario nazionale per essere assistiti.

Il frontman dei Muse ha condiviso due foto su instagram, nella prima compare sua cugina, la dottoressa Claire Bellamy, mentre nella seconda mostra alcune protezioni che in questi giorni Matt sta inviando a Claire e a tutti i suoi colleghi, comprese le mascherine.

Nel post Bellamy esorta tutti i suoi fan a fare la loro parte per aiutare i lavoratori del servizio sanitario inviando mascherine di riserva e protezioni che potrebbero aiutare il personale medico: "cercate nei vostri garage e vedete cosa potete trovare per aiutarli". La voce dei Muse, ascoltando i commenti ricevuti e i ringraziamenti da parte dei medici, ha suggerito a tutti di donare quanto possibile.