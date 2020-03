Coronavirus, Atlanta in quarantena sembra uscita da The Walking Dead. Guarda la foto che ha fatto il giro del mondo

In questi duri giorni di isolamento sociale dettato dalle severe misure di contenimento per arginare la diffusione del Coronavirus arrivano immagini che sembrano superare la finzione.

Anche se non avete mai visto un singolo episodio dell'iconica serie Tv The Walking Dead, probabilmente vi sarà capitato in passato di trovare in rete o sui cartelloni pubblicitari questo poster:

L'immagine, scattata al Jackson Street Bridge di Atlanta, è stata utilizzata come cartellone pubblicitario promozionale per la serie durante la sua prima stagione.

Nel manifesto veniva rappresentata la desolazione della Georgia dopo che un misterioso virus aveva infettato la maggior parte della popolazione, trasformando le strade della città in una città fantasma e i suoi abitanti in “non morti” pericolosi.

Sulla scia della pandemia di Coronavirus quindi, un fan di The Walking Dead ha voluto ricreare il poster con delle immagini della stessa zona di Atlanta utilizzata per il poster ma ambientato ai giorni nostri, con uno scatto al Jackson Street Bridge deserto a causa della pandemia.

Come certamente avrete notato, le due foto sono incredibilmente simili e grazie allo scatto di Afshin Shirinzadeh postato venerdì 20 marzo la foto, successivamente messa a confronto con il poster della serie tv, ha accumulato rapidamente migliaia di like, divenendo estremamente virale.

So I asked my old college mate, that lives in Atlanta, to try and reproduce this iconic promo photo from s1.

With there being no Atlanta traffic due to the pandemic, he went to Jackson St Bridge and took this for me today.

Creepy.



Credit: Lori Kristen.#TWD #TheWalkingDead pic.twitter.com/GNiclcedfg