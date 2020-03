Ville Valo, ex HIM, è tornato con un nuovo EP. Ascoltalo ora

Ville Valo è tornato con un nuovo EP, Gothica Fennica Vol. 1. Dopo lo scioglimento degli HIM nel 2017, in molti si chiedevano quale sarebbe stata la sua prossima mossa. Anche se solo con tre brani l'EP suggerisce che questo sia solo l'inizio della carriera da solista di Valo. Salute the Sanguine, Run Away From the Sun e Saturnine Saturnalia esplorano stati d'animo diversi, spaziando tra ballate e testi più dolorosi. Nel marzo del 2017 gli HIM annunciarono il loro tour d'addio, dichiarando: "Dopo un quarto di secolo di intreccio tra Love e Metal, sentiamo sinceramente che gli HIM hanno fatto il loro corso. Abbiamo completato lo schema, risolto il puzzle e girato la chiave. Grazie". Ora sia all'alba di una nuova storia.