Coronavirus, We Will Rock You dei Queen risuona tra i palazzi di Roma. Il video del chitarrista sul balcone

In questi giorni difficili per tutti a causa del Coronavirus che ci costringe a stare a casa in quarantena, gli italiani si stanno dando appuntamento quotidianamente alle 18 sui balconi per cantare o suonare insieme e sentirsi in questo modo meno soli. Nei giorni scorsi ha fatto parlare di sé Enrico Monti, chitarrista della band death metal Skulld che ha interpretato sul balcone Raining Blood, famosa hit degli Slayer.

Oggi, invece, sui social si sta diffondendo il video di un chitarrista di Roma, Marco G. Di Marco, il quale ha deliziato le orecchie dei vicini suonando sul balcone We Will Rock You dei Queen. Il musicista è un grande fan della band di Freddie Mercury, non a caso è il gestore di un canale YouTube dedicato a Brian May.

“Durante questo periodo terribile, ogni giorno alle 18 gli italiani suonano qualcosa sui balconi – ha scritto Marco nella didascalia della clip – a Roma nel mio condominio oggi abbiamo suonato We Will Rock You! Abbracci a tutto il mondo!”. Dopo la sua esibizione, Marco ha ricevuto gli applausi di tutti i suoi vicini di casa affacciati alle finestre.