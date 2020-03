Coronavirus, il tributo di Bono degli U2 ai nostri eroi medici e infermieri: "questa canzone per gli italiani"

"Per gli italiani che l'hanno ispirata..."

Con queste parole Bono, il leggendario leader degli U2, ha deciso di descrivere il video pubblicato in rete ieri sera contenente una nuova canzone: "Let Your Love Be Known". Una canzone, ispirata agli italiani e dedicata tutti quei medici e infermieri che sono veri e propri eroi nazionali (e internazionali) in questo difficilissimo momento storico. Esattamente come hanno fatto molti italiani, affacciati ai loro balconi o in casa con gli strumenti musicali, anche Bono dalla sua residenza ha voluto cantare, dedicando un pensiero speciale ed enorme al nostro Paese.

Dopo le manifestazioni di affetto e vicinanza da parte delle rockstar attraverso bellissimi post sui social, anche Bono ha dato un segnale forte della sua vicinanza all'Italia.

Guarda qui il video con la canzone pubblicata ieri sera dal leader degli U2: