Eric Clapton: il mistero della colonna sonora di 007 rifiutata!

La cantante soul Gladys Knight ha avuto l’onore di eseguire la titletrack della colonna sonora del 16° film della saga di 007, (License to Kill del 1989) ma solo all'ultimo momento. Infatti, fino a poche settimane prima, la realizzazione del tema musicale sarebbe dovuto essere eseguito da Eric Clapton.

"Ricevetti telefonata", ha raccontato Vic Flick, storico chitarrista britannico, “Michael Kamen voleva un suono di chitarra scuro che si sposasse con la melodia che Eric Clapton stava dando alla loro composizione. Così, sapendo della mia inclinazione a quel suono, mi chiamò per le session. Fu bello rivedere Eric dopo molti anni e fu meraviglioso lavorare con lui e Michael", ha aggiunto Flick che ha descritto i risultati con Clapton come "molto buoni", e ha continuato: "Il giorno dopo la registrazione andammo in un loft sul Tamigi per girare il video. Quel poco che vidi del video era semplicemnte fantastico. Il video è stato poi presentato ai produttori del film che avevano commissionato il progetto. Dopo due settimane di estenuante attesa è arrivata la notizia che la produzione aveva commissionato la canzone del film a Gladys Knight".

Tuttavia, "quel video è ora il Santo Graal degli appassionati di Bond. Non si sa dove si trova. L'unica persona che avrebbe potuto saperlo, Michael Kamen, è morto nel 2003, quindi resta un segreto", ha concluso il chitarrista inglese.